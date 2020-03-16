Çimlere bas ama ateş yakma Park, bahçe ve sahillerde mangal yakımını engellemek amacıyla asılan döviz ve levhalar, dikkat çekti. Denetimlere motorlu ekipler de katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), "Yeşil İstanbul" anlayışıyla sürdürdüğü ateş, mangal ve semaver yakımı denetimleri sayesinde kamusal alanlar nefes almaya başladı. Yaklaşık 400 kişinin engellendiği denetimlerle park, bahçe, sahillerde çevre ve hava kirliliğine karşı adım atılmış oldu.

DÖVİZ VE LEVHALAR DİKKAT ÇEKTİ

Uyarı amaçlı olarak kamusal alanlara asılan döviz ve levhalar ise ayrıca dikkat çekti. "En güzel piknik dumansız olandır. Lütfen mangal ve ateş yakmayın" ve "Mangal yapmayınız. Çimlere basabilirsiniz" şeklindeki esprili üslup, halk tarafından da olumlu karşılandı.

Denetimlere İBB'nin motorlu zabıta ekipleri de katıldı.

Kaynak: Bültenler