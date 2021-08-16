"Cimilli İbo" ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer için başsağlığı mesajları yayımlandı
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"Cimilli İbo" ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer için başsağlığı mesajları yayımlandı

'Cimilli İbo' ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer için başsağlığı mesajları yayımlandı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

İstanbul'da, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında vefat eden "Cimilli İbo" adıyla tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer için taziye mesajları yayınlandı.

İstanbul'da, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında vefat eden "Cimilli İbo" adıyla tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer için taziye mesajları yayınlandı.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yöremizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo olarak tanınan İbrahim Özer'in vefatı tüm sevenlerini ve bizleri derinden üzdü. Merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet, Özer ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt de sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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"Cimilli İbo" ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer için başsağlığı mesajları yayımlandı - Haberler
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