Çimi Yaylası'nda gün batımı bir başka güzel
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Çimi Yaylası'nda gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
17.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:31
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Çimi Yaylası'nda gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Çimi Yaylası, gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Kışın ulaşıma kapanan, 1450 rakımdaki yayla, yazın Antalya merkezde yaşayanların uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Çimi Yaylası'na özellikle hayvancılık ve arıcılıkla uğraşanlar çıkıyor.
Kaynak: AA