CİMER ve Açıkkapı Eğitim Semineri Yapıldı
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CİMER ve Açıkkapı Eğitim Semineri Yapıldı

CİMER ve Açıkkapı Eğitim Semineri Yapıldı
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Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Açıkkapı Şube Müdürlüğü koordinesinde Eğitim Semineri düzenlendi.

Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Açıkkapı Şube Müdürlüğü koordinesinde Eğitim Semineri düzenlendi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere; Basın ve Halkla İlişkiler İl Müdürü Özcan YALÇIN, Açıkkapı Şube Müdürü Ahmet ERDEM, CİMER Kurum Yetkilisi Mine ESENEL, Açıkkapı Koordinatörü Gülşah ŞİMŞEK ve kamu kurum ve kuruluşlarının CİMER ve Açıkkapı yetkilileri katıldı.

CİMER ve Açıkkapı sisteminin kullanım pratiklerinin yanı sıra, sistem üzerinde yapılan yaygın hataların değerlendirildiği eğitim seminerinde, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan vatandaş müracaatlarının mümkün olan en kısa sürede işleme alınması, yasal süreci taşırmadan cevaplandırılması ve başvuru sahibine bilgi dönüşünün sağlanması hususlarında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkili kullanıcıların sistemi daha etkin ve seri kullanmaları konusunda değerlendirmelerin yapıldığı seminer, katılımcıların görüş ve önerilerini içeren soruları cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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