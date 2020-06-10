CİMER'e yazarak tavşan isteyen kardeşlerin talebi yerine getirildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) tavşan istediğini yazan iki kardeşin dileğini, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yerine getirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) tavşan istediğini yazan iki kardeşin dileğini, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yerine getirdi. Yıldız Tepe Mahallesinde yaşayan Mehmet Arslan (13) ve kardeşi Eymen Arslan (4), evlerine tavşan alınmasını istedi. Ailenin, durumu CİMER'e yazması üzerine konu hakkında bilgi sahibi olan kaymakamlık devreye girdi. Çocuklarla iletişime geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, tavşan alarak eve gitti ve sürpriz yaptı. Kafesteki tavşanı alan Mehmet Arslan, çok mutlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgililere teşekkür etti. Kaynak: AA