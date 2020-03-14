CİMER'e Kovid-19 ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Fahrettin Altun, Twitter, Güncel

CİMER'e Kovid-19 ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi.

14.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:12
CİMER'e Kovid-19 ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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