CİMER'e geçen yıl 3 milyondan fazla başvuru yapıldı: Yüzde 49'u şikayet
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CİMER'e geçen yıl 3 milyondan fazla başvuru yapıldı: Yüzde 49'u şikayet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 49'unu şikayet, yüzde 33'ünü istekler oluşturdu

19.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:50
CİMER'e geçen yıl 3 milyondan fazla başvuru yapıldı: Yüzde 49'u şikayet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 49'unu şikayet, yüzde 33'ünü istekler oluşturdu.


İletişim Başkanlığının adresinden paylaşılan bilgilere göre, merkeze yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91, ortalama cevaplanma süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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