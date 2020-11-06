CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi

06.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:05

İstanbul'da yaşayan genç Sivasspor taraftarı CİMER'i arayarak Sivasspor forması istedi.

İstanbul'da yaşayan genç Sivasspor taraftarı CİMER'i arayarak Sivasspor forması istedi. Sivas'a ulaştırılan talep Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından karşılandı.

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Sivasspor taraftarı Erman Yıldırım, takımın formasını almak istedi. Ancak İstanbul'da Sivasspor mağazası olmadığı için forma alamadı. Yıldırım, forma sahibi olmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bir yazı gönderen Yıldırım, Cumhurbaşkanlığından forma isteğinde bulundu.

Yıldırım ilginç talebinin ardından hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Erman Yıldırım'ın İstanbul'da ki evine bir adet Sivasspor forması ve bir kitap gönderdi. Durum karşısında oldukça şaşıran ve mutlu olan Sivasspor taraftarı Erman Yıldırım, Vali Ayhan'a teşekkür etti.

Yıldırım, hediye karşısında mutluluk duyduğunu belirterek, "Sivasspor formamın olmadığı CİMER'e yazdım. Yazdıktan 1 hafta sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden cevap geldi. Sayın Valimiz Salih Ayhan tarafından İstanbul'da bulunan adresime bir adet Sivasspor forması ve bir adet kitap gönderildi. Ben İstanbul'da Sivasspor'un satış noktası olmadığı için Sivasspor forması alamıyordum. Sayın Valimiz Sayın Salih Ayhan tarafından bu formanın hediye edilmesinden mutluluk duyuyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(Demet Karakuş/İHA)

CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi
CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi
CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi
CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladı
Son dakika: Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladı
Vali Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konvoya katıldı
Vali Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konvoya katıldı
İzmir'den umutlandıran haber
İzmir'den umutlandıran haber
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın İzzet Yıldızhan Serenay Sarıkaya
Spor Mehmet Topal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Twitter Antalya Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CİMER'den forma istedi, Vali gönderdi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 10:05:47. #1.14#
title