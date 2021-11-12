CİMER'de 'Yönetime Katıl' uygulaması başladı

İLETİŞİM Başkanlığı, vatandaşın yeni politika önerileri sunabilmesi ve hali hazırda yürütülen politikalar hakkında katkılarının alınabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinde 'Yönetime Katıl' uygulaması başlatıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni uygulama ile vatandaşlar, CİMER üzerinden gu¨ndemdeki icraat ve politikalara yönelik duyurulan bas¸lıklar hakkında görüş ve önerilerini iletebilecek. 'Yo¨netime Katıl' uygulamasına 'www.cimer.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek ve vatandaşın görüşüne sunulacak bas¸lıklar u¨lke gu¨ndemine go¨re degˆis¸iklik go¨stererek, gu¨ncel tutulacak.

CİMER'e yapılan bütün başvuruların kayıt altına alınarak başvuru konusu ile ilgili yetkili kamu kurumuna iletildiğinin ve cevaplandığının altını çizen Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak sistemin herhangi bir kesintiye sebebiyet vermeden 7/24 çalışmasını temin etmeyi, yapılan bütün başvuruları analiz ederek toplumun anbean nabzını ölçmeyi ve stratejik iletişim araçlarından istifade ederek oluşturulacak kamu politikalarına kaynaklık etmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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