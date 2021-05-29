Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde 6 kaçak yakalandı
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Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde 6 kaçak yakalandı

Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde 6 kaçak yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yakalandı.

KİLİS'te, çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla sivil geçişine aracılık ettiğini saptadı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Türkiye'ye bir grup yabancı uyruklunun kaçak geçiş yapacağını belirledi. Geçiş noktası olarak belirlenen bölgede önlem alan ekipler, Suriye'den gelen yabancı uyruklu 6 kişiyi çimento yüklü kamyona yapılan, gizli bölmede yakaladı.Sınırı kaçak geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde 6 kaçak yakalandı
Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde 6 kaçak yakalandı
Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde 6 kaçak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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