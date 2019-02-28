Çimento Yüklü Kamyonu Çalan Hırsızlar Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çimento yüklü kamyonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mahallesi'nde çalınan 46 FB 366 plakalı çimento yüklü kamyonu bulmak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin C.M, A.M.K, M.İ ve M.K. olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin çaldıkları kamyonla bir fabrikada olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kamyon, güvenlik güçlerince sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA