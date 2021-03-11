Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı
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Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı

11.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:09
Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çimento yüklü kamyon kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çimento yüklü kamyon kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Söke karayolu üzeri 19 Mayıs Bulvarı'nda, G.A.'nın kontrolünde olan 35 ATR 552 plakalı çimento kamyonu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı G.A. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı
Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı
Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı
Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı
Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı
Çimento yüklü kamyon devrildi;1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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