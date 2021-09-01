Çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı
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Çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı

Çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan kamyonette çimento torbalarının altına gizlenmiş 78 Afgan yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan kamyonette çimento torbalarının altına gizlenmiş 78 Afgan yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca saat 00.05'te Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan kamyonet içerisinde çimento torbalarının altına gizlenmiş 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olay ile ilgili araç sürücüsü H.T. isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, araca da el konulmuştur. Araçta yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili birime gönderilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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