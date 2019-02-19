Çimento Torbalarına Yazarak Başladığı Şiirlerden 8 Kitap Çıkardı

Sivas'ta okula gitmeden okuma yazma öğrenerek 8 kitap çıkartan şair Mustafa Altınay, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, imkansızlıklardan dolayı hiç okula gitmemesine rağmen kendi çabasıyla okuma yazma öğrenen ve çevresinde şair kişiliğiyle tanınan 72 yaşındaki Mustafa Altınay, Ayhan'ı ziyaret ederek, baskıya hazır hale getirdiği yeni şiir kitabını takdim etti.

Bugüne kadar 6 bin şiir yazan, 7 kitap çıkartan Altınay, 8. kitabını da bir süre önce piyasaya sundu.

Hazırladığı yeni kitabı Vali Ayhan'a ziyareti esnasında takdim eden Altınay, "Geçimimi inşaatlarda çalışarak sağlamaya çalıştım. İlk şiirlerimi çimento torbalarına yazdım. 50 yılda 6 bine yakın şiir yazdım. Okuma yazmam iyi olmadığı için kızım Sümeyra Altınay'ın yardımıyla yazdığım şiirleri kağıda döktüm." ifadelerini kullandı.

Çocuklara, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istediğini belirten Altınay, "Her türlü şiirim var. Bunları hiç bilmeyerek yazdım, kafiye nedir bilmiyordum, kendim öğrendim, benim ustam yok." açıklamasında bulundu.

Vali Ayhan ise yerel şairleri ve halk ozanlarını çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sizlerin şiirlerini, yazılarını özellikle takip ederim. Sizler Anadolu irfanının sözlü kültürüsünüz. Bunları dizelere aktaran, bunların yükünü çeken sizlersiniz. Bu toprağın bereketini, güzelliğini en güzel şekilde haykıran insanlarsınız. Sizlerin hafızalarındaki bilgiler, dizeler gelecek için önemlidir. Sizin gibi ulu çınarlar toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı kişilersiniz. Bu şehre dair paylaşacağı yazısı, şiiri olan herkesin, bu şehre katkı sağlayan tüm kalemlerin başımızın üstünde yeri var."

Kaynak: AA