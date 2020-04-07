Çimento sektöründen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ne dahil olma talebi
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Saka, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin çimento ve hazır beton gibi alt sektörlere genişletilmesi büyük önem arz ettiğini bildirdi.
07.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:29
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Saka, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin çimento ve hazır beton gibi alt sektörlere genişletilmesi büyük önem arz ettiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com