Çimento sektöründen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ne dahil olma talebi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Saka, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin çimento ve hazır beton gibi alt sektörlere genişletilmesi büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Saka, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin çimento ve hazır beton gibi alt sektörlere genişletilmesi büyük önem arz ettiğini bildirdi. Kaynak: Dunya.com