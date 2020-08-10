Çimento sektöründe iç satışlar düşüyor, ihracat artıyor
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Çimento sektöründe iç satışlar düşüyor, ihracat artıyor

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB), Türk çimento sektörünün 2020 yılının 7 aylık ihracatı ile üyelerinin 2020 Ocak-Mayıs üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Çimento sektöründe iç satışlar düşüyor, ihracat artıyor
10.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:25

Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) güncel rakamları açıkladı. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim %2,8 artarken; iç satışlar %5,8 geriledi. Sektörün Ocak-Temmuz döneminde 7 aylık ihracatı ise %42,2 artarak 18,8 milyon tona, ihracat geliri %26,5 artışla 652 milyon dolara çıktı

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 artarak 22,4 milyon tona çıktı. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre %5,8'lik düşüşle 16,4 milyon tona geriledi.

2020 yılının ilk 7 ayında sektörün toplam ihracat miktarı 42,2 oranında artarak 18,8 milyon ton olarak gerçekleşti. 2020 Ocak-Temmuz dönemindeki 7 aylık ihracat geliri ise %26,5 artışla 652 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde çimento ihracatı % 47,5 artarak 9,4 milyon tona, klinker ihracatı ise %37,2 artarak 9,4 milyon tona yükseldi.

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülkeler Libya ve Ukrayna olmuştur. İhracattaki en büyük üç pazarımız ise ABD, Gana ve İsrail'dir.

TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka, 2020 yılının 7 ayındaki ihracat ve 5 aylık iç pazar satış rakamlarını şöyle değerlendirdi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebiyle iç satışlarda yaşadığımız gerileme devam ediyor. Haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanma ile, satışların tekrar artacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte yılın ilk yarısında ihracatta yaşadığımız artış da devam ediyor. Gerek iç satışlardaki düşüşü durdurmak gerekse ihracattaki üstünlüğümüzü korumak adına çimento sektörünü de kapsayan ekonomik önlemler ülkemiz için önem arz ediyor."

Kaynak: Bültenler

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