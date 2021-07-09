"Çimento Sektöründe AR-GE Faaliyetleri" Anlatıldı
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"Çimento Sektöründe AR-GE Faaliyetleri" Anlatıldı

'Çimento Sektöründe AR-GE Faaliyetleri' Anlatıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve AKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından "Çimento Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri" konulu konferans düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve AKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından "Çimento Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri" konulu konferans düzenlendi.

Zoom platformu üstünden çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü AKÜ TTO Koordinatörü ve Afyon Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu'nun yaptığı etkinlikte Baştaş Çimento AR-GE Departmanından Çağatay Alp Arslan konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren AKÜ TTO Koordinatörü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu, çimento sektörünün Mühendislik Fakültesi bölümlerinin çoğunu ilgilendiren alanlar içerdiğini, bu konuda çalışmaların mevcut olduğunu ve araştırma alanlarının ise çok daha geniş olduğunu ifade etti. Konuşmacı olarak katılan Baştaş Çimento AR-GE Departmanından Çağatay Alp Arslan ise konferansta yaptığı konuşmada çimento üretim süreçlerini, son yıllarda hem süreçlerde hem de çevre koruma konusunda yapılan yenilikleri anlattı. Türkiye'de farklı yerlerde üretim tesisleri olan fabrikanın AR-GE alanında yaptıkları çalışmalardan da bahseden Arslan, farklı üniversiteler, farklı kurumlar ve farklı ülkelerle yaptıkları iş birlikleri ile yürüttükleri projelere ilişkin bilgiler verdi. Arslan ayrıca, eğitim ve araştırma alanlarında AKÜ ile iş birliklerin artırılarak devam edebileceğini söyledi.

Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından konferans sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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