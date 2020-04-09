SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Çimento sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı - Ekonomi
İhracat, Ekonomi

Çimento sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nce (TÇMB), 2020 yılının ilk üç ayında çimento sektörü toplam ihracatının miktar olarak yüzde 54 arttığı bildirildi.

09.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:16
Çimento sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nce (TÇMB), 2020 yılının ilk üç ayında çimento sektörü toplam ihracatının miktar olarak yüzde 54 arttığı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÇMB, Türk çimento sektöründe 2020 Mart ayı ihracat verileri ile 2020 Ocak ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Avrupa'nın 1'inci, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi Türk çimento sektörünün üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla, 3,6 milyon tona çıktı.

Yılın ilk ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8'lik artışla 2,5 milyon tona yükseldi.

Sektörün toplam ihracatı ise yılın ilk üç ayında miktar olarak yüzde 54 artarken, ihracat geliri yüzde 33 artışla 276 milyon dolar oldu.

Yine aynı dönemde çimento ihracatı yüzde 57,1 artarak 3,8 milyon ton, klinker ihracatı yüzde 51 artarak 4,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, "Türk çimento sektörü, yaklaşık yüzde 30 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başladı. 2020 Ocak ayında iç satışlardaki küçülme sona ererken, mart ayında ihracatta artış yaşandı. Ancak yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyada yaşanan yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada açıklamada, 2019 yılında Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük 2. çimento ve klinker ihracatçısı olan Türk çimento sektörünün ülkeye döviz girdisi ve ileriye dönük istihdam güvencesi sağlayabilmesi için desteklenmesinin bu süreçte her zaman olduğundan daha fazla önem teşkil ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Radamel Falcao Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Çimento sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:19:06. #1.15#
title