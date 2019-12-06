Çimento sektörü ihracat gelirini yüzde 46 artırdı
Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Eylül dönemi verilerine göre; çimento sektörü ihracat gelirinde yüzde 46'lık artış yaşanırken, üretilen çimentonun yüzde 19,7'si ihracata konu oldu.
06.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:08
Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Eylül dönemi verilerine göre; çimento sektörü ihracat gelirinde yüzde 46'lık artış yaşanırken, üretilen çimentonun yüzde 19,7'si ihracata konu oldu.
Kaynak: Dunya.com