Haberler » Ekonomi » Çimento sektörü ihracat gelirini yüzde 46 artırdı - Ekonomi

Çimento sektörü ihracat gelirini yüzde 46 artırdı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Eylül dönemi verilerine göre; çimento sektörü ihracat gelirinde yüzde 46'lık artış yaşanırken, üretilen çimentonun yüzde 19,7'si ihracata konu oldu.

06.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:08
Çimento sektörü ihracat gelirini yüzde 46 artırdı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Eylül dönemi verilerine göre; çimento sektörü ihracat gelirinde yüzde 46'lık artış yaşanırken, üretilen çimentonun yüzde 19,7'si ihracata konu oldu.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler