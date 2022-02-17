Çimento sanayicileri yılın ikinci yarısından itibaren sektörde canlanma bekliyor

FATİH, İSTANBUL (AA) - Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Başkanı Fatih Yücelik, yeni yatırımların 2022 yılının ikinci yarısından itibaren başlayacağı varsayımının, iç satışların artışı konusunda sektöre umut verdiğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, çimento sektörünün çatı örgütü TÜRKÇİMENTO, 2021 Faaliyet Yılı 64. Genel Kurulunu Ankara'da yaptı. Genel Kurulda, Fatih Yücelik, ikinci kez TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yücelik, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınıyla başlayan süreçte özellikle enerji maliyetlerinde yaşanan artışlarla sektörün 2021 yılında zor günler yaşadığını bildirdi. Yeni döneme ilişkin beklentilerini aktaran Yücelik, "2023 yılının, seçim öncesi belirsizliklerin ve pandeminin etkisinin azaldığı bir dönemin başlangıcı olması, yeni yatırımların 2022 yılının ikinci yarısından itibaren başlayacağı varsayımı iç satışlarımızın artışı konusunda bize umut veriyor." ifadesini kullandı.

Amaçlarının, Türkiye ekonomisinin önemli aktörü olan sektörü daima ileri taşımak olduğunu vurgulayan Yücelik, "TÜRKÇİMENTO olarak Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına kattığımız güçle 'Bu ülkenin temelinde biz de varız' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın ikinci en büyük çimento ihracatçısı olduk"

Yücelik, sektörün Kovid-19 sürecine rağmen verimli bir yılı geride bıraktığına dikkati çekerek, "Sektörün daralma yaşadığı 2018, 2019 yılları ve 2020 yılının ilk yarısında ertelenmiş olan talep, uygun piyasa koşullarının da etkisiyle devreye girerek hem 2020 yılı ikinci yarısı hem de 2021 yılında büyüme yaşanmasına katkı sağladı." tespitinde bulundu.

TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2021 yılının 11 aylık dönemde üretimi bir önceki yıla oranla yüzde 8,36 artışla 72 milyon tona çıkarırken, iç satışlarının yüzde 8,41 artışla 55 milyon tonu bulduğu bilgisini veren Yücelik, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde iç satışlarda artış görüldü. Çimento sektörünün toplam ihracat miktarı yüzde 1,9 düşüşle 30,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu ihracatın 18,3 milyon tonu çimento, 12,5 milyon tonu klinkerden oluştu. 2021 yılında çimento sektörünün toplam ihracatı ise değer bazında yüzde 12,7 oranında artarak 1 milyar 256 milyon dolara çıktı. Bu veriler ışığında Türkiye, 2021 yılında dünyanın ikinci en büyük çimento ihracatçısı konumunda yer aldı. Önümüzdeki dönemde, aylık bazda daralmalar yaşansa da yıl sonunu yüzde 7 civarında bir büyümeyle kapatacağımızı tahmin ediyoruz."