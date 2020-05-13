Çimento ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 37 arttı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) yılın ilk 4 ayında çimento ihracatının yüzde 37 artarak 10,2 milyon tona, ihracat gelirinin ise yüzde 20 artışla 352 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) yılın ilk 4 ayında çimento ihracatının yüzde 37 artarak 10,2 milyon tona, ihracat gelirinin ise yüzde 20 artışla 352 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Türk çimento sektörünün yılın 4 aylık ihracatı ile yılın ocak-şubat ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Ocak-şubat döneminde Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5'lik artışla 7,3 milyon tona çıktı. Yılın ilk iki ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre 3,1'lik artışla 5 milyon tona yükseldi.

Yılın ilk 4 ayında ise sektörün toplam ihracat miktarı yüzde 37 artarak 10,2 milyon ton gerçekleşti. İhracat geliri ise yüzde 20 artışla 352 milyon dolar oldu. Aynı dönemde çimento ihracatı yüzde 41,4 artarak 4,9 milyon tona, klinker ihracatı ise yüzde 33,2 artarak 5,3 milyon tona yükseldi.

Çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana olurken, ihracat miktarı en çok artan ülke Ukrayna oldu. Bu ülkeyi Togo ve Romanya izledi. Geçen yıl Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük ikinci çimento ve klinker ihracatçısı olan Türk çimento sektörü Avrupa'nın birinci, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi konumunda.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka yılın ilk yarısındaki ihracat performansının bütün yıla yayılması durumunda sektörün ihracatta birinci sıraya çıkabileceğine dikkati çekti.

Saka, ocak ayında Türk çimento sektörünün iç satışlardaki küçülmesi sona ererken, yıla ihracatta da artışla başlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"2019 yılında yaşanılan daralmadan sonra bu gelişmeler düzelmeye işaret ederken, şubat ayında iç pazarda tekrar daralma gördük. İhracatta planlanın üzerinde görmüş olduğumuz artış uluslararası rekabette umut verici. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizlik nedeniyle önümüzdeki dönemde satışlarda azalma riski öngörüyoruz. Sektörün uluslararası rekabette kazandığı ivmeyi koruyarak ülkemize döviz girdisi ve istihdam güvencesi sağlamaya devam etmesi için desteklenmesi önem arz ediyor."

Kaynak: AA