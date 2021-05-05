Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı
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Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı

Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum Çimento Fabrikasının Belediye'ye devrinin tamamlanmasının ardından söküm için tanınan 6 aylık süreç başladı.

Çorum Çimento Fabrikasının Belediye'ye devrinin tamamlanmasının ardından söküm için tanınan 6 aylık süreç başladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento Fabrikasını ziyaret ederek firma yetkililerinden söküm aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Söküm çalışmalarının başladığı Çorum Çimento Fabrikası arazisinde incelemede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Firma yetkilisinden işlemler ve süreç hakkında bilgi aldı. Çorum'un tarihi günlere şahitlik ettiğini söyleyen Başkan Aşgın, "Şehrimizde tarihi günler yaşıyoruz. Şuan adım adım işleyişi takip ediyoruz. Sözleşmemiz gereği firmanın 6 ay süresi var ve bu süre içerisinde burada maksimum iş güvenliğiyle, çevre sağlığıyla bu süreci tamamlayarak fabrikanın yıkımını gerçekleştirecek. Hem iş güvenliğine uygun şekilde hem çevre sağlığına uygun şekilde yıkım işlemleri devam ediyor dedi."

"Kararı hemşehrilerimizle vereceğiz"

Çimento Fabrikası alanın ne şekilde değerlendirileceği noktasında farklı kesimlerle istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Aşgın nihai kararı da yine Çorumluların görüşleri ve talepleri doğrultusunda vereceklerini söyledi.

Farklı gruplarla istişarelere önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Çorumluların olan bu alan, Çorumlunun kararıyla yeniden imar olacak. Süreç içerisinde güzel bir uyumla bu muazzam araziyi şehrimize kazandırmış ve en uygun fonksiyonlarla her bir metrekaresinin en güzel şekilde değerlendireceğimizden hemşehrilerimizin zaten şüphesi yoktur. Bu yılın sonlarına doğru, özellikle plan kısmını halletmek istiyoruz. Önümüzdeki yılla beraber de artık uygulama çalışmalarına, yapım işlerine başlamış olacağız. Bu muazzam arazi hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı
Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı
Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı
Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı
Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı
Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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