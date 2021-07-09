Çimento fabrikasında kuleler, saniyeler içinde böyle yıkıldı
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Çimento fabrikasında kuleler, saniyeler içinde böyle yıkıldı

Çimento fabrikasında kuleler, saniyeler içinde böyle yıkıldı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, belediyenin satın aldığı çimento fabrikası arazisinde, çelik kulelerin saniyeler içinde ekipler tarafından yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇORUM'da, belediyenin satın aldığı çimento fabrikası arazisinde, çelik kulelerin saniyeler içinde ekipler tarafından yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kentteki çimento fabrikasının Çorum Belediyesi'ne devrinin tamamlanmasının ardından söküm ve yıkım çalışmalarına devam ediliyor. Fabrikaya ait, 70 metre uzunluğundaki ısıtma kulelerinin yıkımı gerçekleştirildi. Çelik kulelerin ekipler tarafından saniyeler içinde yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  


Çimento fabrikasında kuleler, saniyeler içinde böyle yıkıldı
Çimento fabrikasında kuleler, saniyeler içinde böyle yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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