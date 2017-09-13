Çimento Fabrikası İçin Cumhurbaşkanı'ndan Talimat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen AK Partili Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, Altınova Çimento Fabrikasının şehir dışına taşınması konusu bir kez daha gündeme geldi.

Başkan Yanılmaz AK Partili Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, Altınova Çimento Fabrikası'nın şehir dışına taşınması konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya hassasiyetle yaklaşarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, anında talimatlarını vererek sürecin hızlandırılmasını istedi.