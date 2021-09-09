Çimento boykotu nedir? Müteahhitler çimento boykotu ne zaman bitecek?
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Çimento boykotu nedir? Müteahhitler çimento boykotu ne zaman bitecek?

Çimento boykotu nedir? Müteahhitler çimento boykotu ne zaman bitecek?
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Aylardır çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan ve fiyatların makul seviyelere düşmemesi halinde iş bırakacaklarının sinyalini veren müteahhitler, bugün itibarıyla boykota başladı. Peki, çimento boykotu nedir? Müteahhitler çimento boykotu ne zaman bitecek?

Çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarının sinyalini ağustos ayı ortasında veren müteahhitler, 'grev' kararı almıştı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) daha önceden sinyalini verdiği boykot bugün itibarıyla başladı. Çimento boykotu nedir?

ÇİMENTO BOYKOTU NEDİR?

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) daha önceden sinyalini verdiği boykot bugün itibarıyla başladı. 15 gün sürecek boykot, 24 Eylül'de son bulacak. O zaman kadar yapılan tüm inşaat faaliyetleri durduruldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, 2 Eylül'de Ankara'daki genel merkezlerinde Anadolu'daki birlik başkanlarının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir basın toplantısında, greve çıkacakları tarihi açıklayacaklarını söylemişti. Söz konusu toplantı düzenlenmişti.

"RAKALMLAR GERÇEK DEĞİL"

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200'e yaklaştığını ifade eden Tellioğlu, fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını açıklamıştı. Çimento sektöründen ise "Kimse çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef gösteremez" denilmişti. TÜRKÇİMENTO ve Çimento Endüstri İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) açıklamasında, müteahhitlerin açıkladığı rakamların gerçek olmadığı belirtilmişti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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