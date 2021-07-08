Çimentepe Mahallesinin 50 yıllık su sorunu çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesinde açılan yeni içme suyu sondajına pompa montajı gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesinde açılan yeni içme suyu sondajına pompa montajı gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı suya erişim için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesine saatte 25 ton su verimliliğine sahip yeni sondaj kuyusu kazandırıldı. Açılan sondajın bağlantısının yapılması için de Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pompa montajı yapıldı. Yürütülen çalışma sayesinde vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı ve kesintisiz olması sağlandı.

Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver, "Mahallemizde yaşanan su sıkıntısı bizleri çaresiz bırakıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. 25 ton su verimliliğine sahip sondaj açıldı. Teknik bağlantılar da yapıldıktan sonra 50 yıllık su sorunumuz çözülmüş olacak. Yıllardır çektiğimiz su sıkıntısı artık bitti. Çok mutluyum. Allah Cengiz başkandan razı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı