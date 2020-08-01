"Cimcime" adını verdikleri kuzu evin maskotu oldu
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"Cimcime" adını verdikleri kuzu evin maskotu oldu

Giresun'da annesi emzirmediği için bakımsız haldeki kuzuyu evlerinde besleyen Elmas ailesi, "Cimcime" adını verdikleri hayvanı bir an olsun yanlarından ayırmıyor.

01.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:04

Giresun'da annesi emzirmediği için bakımsız haldeki kuzuyu evlerinde besleyen Elmas ailesi, "Cimcime" adını verdikleri hayvanı bir an olsun yanlarından ayırmıyor.

Merkeze bağlı Yaykınlık köyünde yaşayan 4 çocuk babası Cemal Elmas, yaklaşık 5 ay önce bir çobanın sürüsünde bulunan yeni doğmuş kuzunun, annesi emzirmediği için ölmek üzere olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine hayvanı çobandan alan 6 kişilik Elmas ailesi, sıkı bir bakımla kuzunun yaşama tutunmasını sağladı.

Elmas ailesi, adeta evin bireyi haline gelen kuzuyu, bebek beziyle bezliyor, banyoda yıkıyor, ev yemekleriyle besliyor.

Çocuklar Beşiktaş taraftarı olduğu için zaman zaman siyah-beyaz forma da giydirilen "Cimcime", ev içinde ve dışında Elmas ailesinin yanından ayrılmıyor.

Cemal Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte de evlerinde kuzu beslediklerini, yine kuzu bakmaya karar verdiklerinde arayışa girdiklerini söyledi.

Yaklaşık 5 ay önce yörede bir çobanın sürüsünde annesinin emzirmediği kuzudan haberdar olduklarını, çobanla görüşerek hayvanı aldıklarını anlatan Elmas, "Kedi, köpek de alabilirdik ancak biz daha önce de baktığımızdan kuzudan yana karar kıldık. Cimcime'nin tekrar sağlığına kavuşması için seferber olduk. Sıkı bir bakım süreci geçirdik. Sonuçta da başarılı olduk." dedi.

Elmas, "Cimcime" adını verdikleri kuzunun, ev köpekleri gibi aile bireyleriyle her yere gittiğini belirterek, "Kendisine çok alıştık. Artık çocuğumuz, evin bir bireyi gibi. Aynı kaptan yemek yiyoruz." diye konuştu.

Cimcime'nin kendileriyle her yere gittiğini, hatta kendisini çalıştığı inşaatlara bile götürdüğünü dile getiren Elmas, "Evde, dışarıda her yerde bizimle. Hiç yalnız bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Cemal Elmas, evin maskotu olan kuzunun en çok cips ve kraker sevdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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