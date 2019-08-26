Cimbom şansızlığını bu haftada kıramadı

26.08.2019 00:00

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

12. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Feghouli'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne'nin topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. 15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Feghouli'nin yaptığı ortada arka direkte Nagatomo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 33. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı. 45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jevtovic'in doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inen Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Adem'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi. 53. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Babel'in sağ çaprazdan yaptığı yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı. 60. dakikada Nzonzi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 68. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bajic'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 74. dakikada Seri'nin Jevtovic'e yaptığı müdahale sonucu hake Mete Kalkavan VAR'a danışarak Seri'yi kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı. 82. dakikada sağ taraftan Mariano'nun yerden pasında Babel'in ceza yayı üzerinde topla buluşarak gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan oyun alanına döndü. 90+6. dakikada Skubic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Babel'e çarparak sol direk tarafındaki Jevtovic'in önünde kaldı. Jevtovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Türk Telekom Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Donk xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Seri xx, Babel xx, Emre Mor xx (Adem dk. 46 x), Feghouli xxx (Jimmy Durmaz dk. 90 ?), Diagne xx (Selçuk dk. 86 ?) Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Linnes, Yunus, Ömer, Atalay Babacan Teknik Direktör: Fatih Terim Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Ferhat Öztorun xx (Ali Yaşar dk. 84 ?), Jevtovic xxx (Ali Çamdalı dk. 80 ?), Jonsson xx, Ömer Ali xx, Daci xx (Miya dk. 56 x), Milosevic xx, Bajic xx Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Alper Uludağ, Opanasenko, Filipovic Teknik Direktör: Aykut Kocaman Goller: Babel (dk. 60) (Galatasaray), Jevtovic (dk. 90+6) (Konyaspor) Kırmızı kart: Seri (dk. 74) (Galatasaray) Sarı kartlar: Daci, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Konyaspor), Adem Büyük (Galatasaray)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA