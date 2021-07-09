Çim tohumu hasadı yapıldı

Odunpazarı Belediyesi uyguladığı sistemle tasarrufa devam ediyor.

Kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca lira tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin tasarruf ettiği projelerden biri de Çavlum Mahallesi'nde bulunan bitki üretim alanı.

Hâsılat paylaşımı yöntemiyle 2016 yılından itibaren 25 yıllığına kiralanan alanda, her yıl üretici tarafından Odunpazarı Belediyesi'ne belirli oran ve miktarlarda hazır rulo çim, bitki ve yazlık-kışlık çiçek teslimi yapılıyor. Bu kapsamda, bitki üretim alanında, park ve bahçeleri yeşillendirecek çim tohumlarının hasadı yapıldı.

Kaynak: Bültenler