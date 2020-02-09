Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu
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Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde açık unutulan çim sulama fıskiyelerinden çıkan suların donması güzel görüntü oluşturdu.

09.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:52
Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu

'in ilçesinde açık unutulan çim sulama fıskiyelerinden çıkan suların donması güzel görüntü oluşturdu.

İlçe belediyesinin Cennetyatağı Mahallesi mevkisinde refüjlerdeki çimleri sulamak için kullandığı fıskiyeler açık unutuldu.

Gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle açık kalan fıskiyelerden çıkan sular dondu.

Donan sular, çimlerde ve çit tellerinde ilginç görüntüler meydana getirdi.

Kaynak: AA
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