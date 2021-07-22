Çim Konserleri 29 Temmuz'da başlıyor
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Çim Konserleri 29 Temmuz'da başlıyor

Çim Konserleri 29 Temmuz'da başlıyor
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür sanat kenti haline getirme vizyonu kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür sanat kenti haline getirme vizyonu kapsamındaki çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Çim Konserleri" 29 Temmuz'da Beyefendi" grubuyla başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009'dan bu yana düzenlenen "Çim Konserleri" bu sene İzmirli grupları ağırlayacak. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde Perşembe gecelerine renk katacak konser serisi 29 Temmuz'da Beyefendi grubuyla başlayacak. Ücretsiz konserler 2 Eylül'e kadar devam edecek.

İzmirli müzik gruplarının sahneye çıkacağı Çim Konserleri'nde müzisyenler izleyicilere pop, rock, caz ve Balkan ezgileri gibi farklı türlerde seçkiler sunacak.

Geleneksel "Çim Konserleri"nde Beyefendi 29 Temmuz 21. 00'de, So soul Band 5 Ağustos 21. 00'de, Sako Band 12 Ağustos 21. 00'de, Moli 19 Ağustos 21. 00'de, Çalar Saat 26 Ağustos 21. 00'de, Aegean Band ise 2 Eylül 21. 00'de sahne alacak.

Kaynak: Habermetre

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