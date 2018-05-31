Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ı İhya Edecek

Şampiyonluk ve naklen yayın gelirlerinde zirve yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de kendine 50 milyon euro hedefi koydu. Kombinelerden 140 milyon lira hedefleyen sarı-kırmızılılar, localardan da 2.5 milyon dolar bekliyor. GSStore satışları da bunlara ek gelecek.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in ifadesiyle kıyam (ayağa kalkma), mali konuda da kendini gösterecek. İlk olarak bu sözü sportif olarak dile getiren Cengiz, UEFA ile yapılacak gönüllülük anlaşmasıyla işleri daha kolay düzene sokabilecek.

HEDEF: 40 BİN KOMBİNE VE VIP BİLETİ SATMAK

21. şampiyonlukla adeta para basmaya başlayan sarı-kırmızılılarda parasal beklenti üst düzeye çıktı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'na ilginin üst seviyede olacağını planlayan yönetim, yaklaşık 40 bin kombine kart ve VIP biletin satılmasını öngördü. 810 lira ile 4 bin 950 lira arasında değişen kombinelerden kulübün kasasına yaklaşık 140 milyon lira gireceği belirtildi.

100 LOCA BOŞA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların ilgi beklediği diğer bir nokta ise localar... 198 locanın bulunduğu statta 100 loca boşa çıktı. Bunların satışından da 2.5 milyon dolar beklendiği ifade edildi.

Böylece Galatasaray, yaz dönemi için tribünden yaklaşık 160 milyon lirayı kasasına koyacak. Bu nedenle yönetimin transferde tribünleri heyecanlandıracak 1-2 isim için çalışma içine girebileceği bildirildi. Öte yandan GS Store'lardaki stokların bitirilmesi için bu hafta sonu düzenlenecek "Grey Weekend (Gri hafta sonu)" etkinliğinden de kulübün kasasına 15 milyon liraya yakın bir rakamın girmesi bekleniyor.

KOMBİNE YENİLEME İŞLEMİ BAŞLIYOR

Kombinelerin yenilenme işlemi de bugün başlıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, GSBonus kredi kartlarına vade farksız 3, 6 ve 9 taksit imkanı sunulacağı belirtildi. Yenileme hakkı olan taraftarın bu kampanyadan 13 Haziran 2018 Çarşamba gününe kadar % 10 indirimli faydalanabileceği belirtildi.