Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ı İhya Edecek
Gelecek sezon Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan Galatasaray, sadece turnuvadan 50 milyon euroluk gelir hedefi koydu. Kulüp, kombinelerden 140 milyon TL bekliyor.
Şampiyonluk ve naklen yayın gelirlerinde zirve yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de kendine 50 milyon euro hedefi koydu. Kombinelerden 140 milyon lira hedefleyen sarı-kırmızılılar, localardan da 2.5 milyon dolar bekliyor. GSStore satışları da bunlara ek gelecek.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in ifadesiyle kıyam (ayağa kalkma), mali konuda da kendini gösterecek. İlk olarak bu sözü sportif olarak dile getiren Cengiz, UEFA ile yapılacak gönüllülük anlaşmasıyla işleri daha kolay düzene sokabilecek.
HEDEF: 40 BİN KOMBİNE VE VIP BİLETİ SATMAK
21. şampiyonlukla adeta para basmaya başlayan sarı-kırmızılılarda parasal beklenti üst düzeye çıktı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'na ilginin üst seviyede olacağını planlayan yönetim, yaklaşık 40 bin kombine kart ve VIP biletin satılmasını öngördü. 810 lira ile 4 bin 950 lira arasında değişen kombinelerden kulübün kasasına yaklaşık 140 milyon lira gireceği belirtildi.
100 LOCA BOŞA ÇIKTI
Sarı-kırmızılıların ilgi beklediği diğer bir nokta ise localar... 198 locanın bulunduğu statta 100 loca boşa çıktı. Bunların satışından da 2.5 milyon dolar beklendiği ifade edildi.
Böylece Galatasaray, yaz dönemi için tribünden yaklaşık 160 milyon lirayı kasasına koyacak. Bu nedenle yönetimin transferde tribünleri heyecanlandıracak 1-2 isim için çalışma içine girebileceği bildirildi. Öte yandan GS Store'lardaki stokların bitirilmesi için bu hafta sonu düzenlenecek "Grey Weekend (Gri hafta sonu)" etkinliğinden de kulübün kasasına 15 milyon liraya yakın bir rakamın girmesi bekleniyor.
KOMBİNE YENİLEME İŞLEMİ BAŞLIYOR
Kombinelerin yenilenme işlemi de bugün başlıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, GSBonus kredi kartlarına vade farksız 3, 6 ve 9 taksit imkanı sunulacağı belirtildi. Yenileme hakkı olan taraftarın bu kampanyadan 13 Haziran 2018 Çarşamba gününe kadar % 10 indirimli faydalanabileceği belirtildi.
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LAN CİNCONLULAR. . KOMBİNE FALAN ALMAYIN. . :D NASILSA SEZON BAŞLAMADAN YAKIYORSUNUZ :d puhahahhaa İYİ GÜN TARAFTARLARI. . AVANTACI TARAFTAR TOPLULUĞU. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ALANYA MAÇINDAKİ HAKEM HATALARIYLA ŞAMPİYON OLDU HAKETMEDİ İNŞALLAH ŞAMPİŞYONLAR LİGİNDEN PUANSIZ DÖNERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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transfere ucuk paralar vermezsse 2 yıl ıcınde borc harc kalmaz ama bırısı de su rıva florya arsalarıın durumunu acıklasa bare ne oldu bıttı kımse bılmuıyorCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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artık vergi borcunuda öder.nede olsa hocasıda kıyakçı 1905 tl ye çalışıyorCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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Benim bu adamdan umudum var, dürüst hiç olmazsaCevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır