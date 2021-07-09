Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderilen BM yardım yetkisi 12 ay uzatıldı

Cilvegözü sınır kapımızı kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı almıştır" açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "BM Güvenlik Konseyi, Hatay- Cilvegözü sınır kapımızı kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı almıştır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır- ötesi insani yardım mekanizmasının uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi Hatay- Cilvegözü sınır kapımızı kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı almıştır. Bu karar ilk altı aydan sonra BM Genel Sekreterinin raporu temelinde ilave 6 ay olarak uygulanacaktır" denildi.

'BM YARDIMLARI, BÖLGESEL İSTİKRAR VE GÜVENLİK İÇİN ELZEMDİR'

Yapılan açıklamanın devamında, "Sözkonusu sınır kapımız üzerinden gönderilen BM yardımları Suriye'deki insani krize etkin mukabelenin devamı ve bölgesel istikrar ve güvenlik için elzemdir. Bu nedenle, Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemiz üzerinden faaliyet gösteren sınır-ötesi BM insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin ve temel uluslararası aktörlerin bu konuda sergiledikleri yapıcı yaklaşımı ve uzlaşmacı tavrı başta siyasi süreç olmak üzere Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması amacına matuf uluslararası çabalar bağlamında da ortaya koymalarını bekliyoruz. Türkiye, Suriye'deki insani krizle mücadeleye yönelik güçlü desteğini sürdürecek, ateşkesin idamesine ve siyasi sürecin ilerletilmesine aktif katkı yapmaya devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı