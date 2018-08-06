Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Bayram Geçişleri Başladı

Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren sınır kapısına geldi.

Burada, Hatay Büyükşehir Belediyesinin gölgelik amaçlı kurduğu çadırlarda bekleyen sığınmacılar, Türk askerleri ve gümrük yetkililerinin koordinesinde gruplar halinde kapıya yöneldi.

Kapıya ulaşan Suriyeliler, önceden internet üzerinden aldıkları randevu sonrası yetkililere gösterdikleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla ülkelerine giriş yaptı.

Sınır kapısından günlük 5 bin kişi ülkesine geçiş yapabilecek.

Bayramda temennileri savaşın bitmesi

Ülkesine geçiş için gümrük kapısında bekleyen Suriyeli Ahmet Nahas, AA muhabirine, hem bayramlaşma hem de akrabalarını ziyaret için yola çıktıklarını söyledi.

İdlib'e geçeceğini belirten Nahas, "Ülkem için bu bayramda hayırlı gelecek diliyorum, Türkiye için de. Savaşın bitmesini arzu ediyoruz, bunun için dua ediyoruz. Şam ve Halep'te savaşın hala bazı yerlerde devam ettiğini biliyoruz ama İdlib'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oraya asker gönderdi. Orada şu an savaş yok, biz de İdlib'e gidiyoruz, bunun için İdlib'i Esed vurmuyor." dedi.

Türkiye'de Suriyelilere olan muamelenin çok iyi olduğunu kaydeden Nahas, tüm Suriyelilerin Türkiye'ye minnettar olduğunu aktardı.

Bayram nedeniyle kucağındaki 4 aylık bebeğiyle ülkesine giden Şems Nahas da 2 yıldır Türkiye'de olduğunu, Suriye'deki savaşın bitmesini temenni ettiğini ve tamamen ülkesinde kalmayı arzuladığını paylaştı.

Akrabası ve ailesiyle birlikte bayramı geçirmek için Suriye'ye gittiğini belirten Ahmet Abduülfettah Abbas ise "Savaş bir an önce bitsin, Allah Türkiye'den de razı olsun. Onlar bize misafirperverlik gösterdi. Çok yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Ailesiyle birlikte kapıda bekleyen Halepli Hasan Ammar da aile ziyareti için geçiş beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin kendilerine tanıdığı bu olanak için yetkililere teşekkür eden Ammar, "Türk ve Suriye halkının bayramını kutlarım. İnşallah bu savaş biter ve Suriye hayırla o özlediği günlere kavuşur. Yıllardır zulüm gören Suriyelilerin bu bayramda artık refaha kavuşmasını diliyorum, yine de her halimize şükürler olsun. Her yıl bayramlarda ülkeme gidiyorum, bu sene de nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram dönüşleri 19 Ağustos Pazar gününe kadar yapılabilecek.