Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri tamamlandı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri tamamlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, işlemlerini yaptırdı.

Jandarma ekiplerince kimlikleri ve beraberindeki eşyaları kontrol edilen Suriyelilerin, gümrük işlemlerinin ardından gruplar halinde ülkelerine geçişlerine izin verildi.

Kurban Bayramı için 6 Temmuz'dan itibaren ülkelerine gitmeye başlayan Suriyeliler, 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye dönüş yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş