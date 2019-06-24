Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar uzun kuyruk oluşturdu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar uzun kuyruk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
İşlemlerin ardından tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye geçiş yapıyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik tır kuyruğunun oluştuğu gözlendi.
Kaynak: AA
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