Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluğa neden oldu.

24.09.2019 14:18
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Sınır kapısında tır çıkışları kontrollü yapılıyor.

Kaynak: AA
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