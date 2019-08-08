Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürün ve yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tırların geçişi nedeniyle 4 kilometreyi bulan uzun tır kuyruğu oluştu.