Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek gösterisi
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek gösterisi

Esed'in İdlib'deki saldırısının ardından Osmaniye ve Şanlıurfa'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen vatandaşlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın önünde Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe destek verdi.

01.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:52
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek gösterisi

Esed'in İdlib'deki saldırısının ardından ve Şanlıurfa'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen vatandaşlar, Sınır Kapısı'nın önünde Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe destek verdi.

Gruptakilerden Adem Mıhçıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerine destek için Osmaniye'den geldiklerini söyledi.

Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Mıhçıoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Fatma Mıhçıoğlu da Allah'ın askerlere güç vermesi için dua etti.

Gruptakiler, gümrük kapısının önünde Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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