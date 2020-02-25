Cilvegözü'nden TIR'lar ile insani yardım

25.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:10

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, insani yardım ve ihracat malı yüklü TIR'lar ile geçiş yapılmaya devam ediliyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ihracat ürünleri ile STK ve vakıfların İdlib'den göç ederek, sınıra yakın alanlara gelen sivillere ulaştırmak istediği yardımların yüklü olduğu TIR'lar ile Cilvegözü'nden geçişler sürüyor. Gümrük kapısından çıkışların yapıldığı TIR'lar ile ara bölgede yüklerin boşaltılmasından sonra yeniden Türkiye'ye geçiş yapılıyor.

Kaynak: DHA