Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
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Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramını ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sona erdi.

Kurban Bayramını ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sona erdi.

Türkiye'nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek oradaki işlemlerin ardından ülkelerine geçti. Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapıldı. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gitti. Jandarma, bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda Suriyeli vatandaşlara uyarılarda bulundu.

5 Temmuz itibariyle Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısının 44 bin 220'ye ulaştığı belirtildi. - HATAY

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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