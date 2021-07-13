Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
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Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Suriyeli vatandaşlar, Hatay Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor.

Jandarma, bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda Suriyeli vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek oradaki işlemlerin ardından ülkelerine geçiyorlar.

Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıyor. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

Suriye'ye bayramlaşmaya giden Ali Kafrantune, Suriye'deki durumun Türk askeri girdikten sonra güvenli hale geldiğini belirterek, 2 yıl sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçtiğini söyledi. Kafrantune, "Bu imkanı bize sağlayan Türk devletinden Allah razı olsun. Suriyelilerin, mazlumun yanında durdu her zaman. Bazı insanlar 5 yıldır Suriye'deki ailesini görmedi şimdi bu izin ile ailesini görecek. Mesela ben 2 yıldır kızımı görmedim şimdi çok mutluyum kızımı göreceğim için" diye konuştu.

Suriye'deki akrabayarıyla bayramlaşmaya giden Muhanned İbrahim İcbib (35) ise "Suriye'de iç savaş bitmez ama Türk devleti Afrin, El Bab gibi İdlib bölgesinde güvenli bölge oluşturursa, kimse bize ülkenize dönün demeden ülkemize döneceğiz" dedi.

5 Temmuz itibariyle Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısının 17 bin 957'ye ulaştığı belirtildi. - HATAY

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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