Cilvegözü Gümrük Kapısı Yolu Genişletiliyor
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Gümrük Kapısı ile İbrahim Paşa yol kavşağı arasındaki karayolunda yol yapım çalışması yapılıyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Gümrük Kapısı ile İbrahim Paşa yol kavşağı arasındaki karayolunda yol yapım çalışması yapılıyor.
Suriye'ye açılan ve önemli gümrük kapısı durumundaki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Karayolları tarafından başlatılan yol yapımının 2019 yılında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, İbrahim Paşa yol kavşağı ile gümrük kapısı arasındaki yolun 3 gidiş ve 3 gelişli sıcak asfalt olacağını söyledi. - HATAY