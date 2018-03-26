Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Yol Yapımı

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Yol Yapımı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı ile İbrahim Paşa Yol Kavşağı arasındaki karayolunda yol yapım çalışması başlatıldı.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Yol Yapımı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı ile İbrahim Paşa Yol Kavşağı arasındaki karayolunda yol yapım çalışması başlatıldı.
Suriye'ye açılan Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda karayolları tarafından başlatılan yol yapımının 2019'da tamamlanması planlanıyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, ekiplerin çalışmasının sürdüğü İbrahim Paşa Yol Kavşağı ile gümrük kapısı arasındaki yolun 3 gidiş ve 3 gelişli asfalt olacağını söyledi. - Dervişoğlureyhanlıhatay

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