"Cilt tipine uygun maske kullanımı önemli"

05.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:33

CİLT tipine uygun olmayan maske kullanımları zaman zaman yarardan çok zarar getirebiliyor.Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya , cilt tipine uygun maskenin cildi beslediğini, onardığını ve canlanmasını sağladığını belirtti.

Uygun maske seçimi hakkında bilgi veren Çetinkaya, "Evde doğal yöntemlerle hazırlanabilecek maskeler olduğu gibi, cilt bakım ürünleri satan mağazalardan da temin edilebilecek bir çok maske bulunmaktadır. Ancak bunlar satın alınırken cilt tipi iyi tahlil edilmeli" dedi.

"CİLT TİPİ VE CİLT PROBLEMLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI"

Maske seçimi yaparken sadece cilt problemine değil, maskenin cilt tipine de uygun olup olmadığına dikkat etmenin önemli olduğunu belirten Çetinkaya, "Cilt tipleri genelde yağlı, kuru, karma ve hassas ciltler olarak ayrılıyor. Cilt maskesi seçerken de cildinizin yapısını bilmek ve probleme yönelik fayda sunacak maskelere yönelmek gerekiyor. Öncelikle yapmanız gereken şey, cilt tipinizi doğru belirlemek. En standart cilt tipleri bile yılda ortalama 5 defa değişim gösterebiliyor. Mevsim, stres ya da yaşam koşulları cilt tipindeki değişimlerin başlıca sebepleri arasında. Bu nedenle maske tercihinizi yapmadan öncelikle cildinizin güncel durumunu kontrol etmeniz ve cilt maskenizi de buna göre belirlemeniz gerekir" diye konuştu.

YAĞLI CİLTLER İÇİN MASKE SEÇİMİ

Eğer yağlı bir cilt tipine sahipseniz kullanacağınız maskenin kil maskesi gibi, fazla yağı emen bir yapıda olması gerektiğini belirten Çetinkaya, "Yağlı cilde ek olarak gözenek ve siyah nokta probleminiz de varsa, seçeceğiniz maskenin peeling etkisi sağlaması için tanecikli yapıda olması önemli. Bu maskeler haftada 1 en fazla 2 defadan fazla kullanılmamalı, her gün peeling yaparak cildinizi aşındırmak cildinizi inceltir ve doğal yapısını bozar, buna dikkat edilmelidir. Yağlı cilt tipine sahip olan kişilerin yaptığı en büyük hatalardan biri nemlendirici etkisi olan maskeler kullanmamaktır. Bu kişiler yağ bazlı nemlendiriciler yerine, su bazlı nemlendirici maskeler kullanarak ciltlerinde daha sağlıklı ve parlak bir görünüm elde edebilirler" ifadelerini kullandı.

KURU CİLTLER İÇİN MASKE SEÇİMİ

Kuru bir cilt tipine sahipseniz kullanacağınız maskenin yoğun nem takviyesi sağlayacak yapıda olması gerektiğini ifade eden Aylin Çetinkaya, "Kuru cilt ile birlikte ince çizgilere sahipseniz seçeceğiniz maskelerin meyve asitleri içeren, A,C,E vitaminleri gibi multivitamin takviyesi olan maskelerden olması önemli. Kuru cilt tipine sahip kişiler alkol bazlı ürünlerin kullanımından kaçınmalı ve cildini sürekli nemlendirmeye özen göstermelidir" dedi.

KARMA CİLT TİPİ İÇİN MASKE SEÇİMİ

Karma cilt tipine sahip olan kişilerin maske seçiminde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti: "Bu kişilerde genelde T bölgesi yağlı, diğer bölgeler normal veya kurudur. Bu sebeple maske seçimi yaparken özellikle dikkat etmeleri gerekir. T bölgesindeki yağlanma problemini gidermek için kullanılacak olan bir maske yüzün diğer bölgelerinde istenmeyen bir kuruluğa sebep olabilir. Tam tersi şekilde T bölgesi dışında kalan alanları nemlendirmek için kullanılacak yağ bazlı ürünler, T bölgesinde aşırı yağlanmaya sebep olabilir. Böylesi durumlarla karşılaşmamak için, cildinizdeki yağlı bölgelere kullandığınız ürünler ile diğer bölgelere kullandığınız ürünleri ayırmak gerekir."

HASSAS CİLTLER İÇİN MASKE SEÇİMİ

Hassas cilt tipine sahip olanların çevresel faktörlere karşı aşırı duyarlılık gösterdiğinin altını çizen Çetinkaya sözlerini şöyle noktaladı: "Bilinen tüm tahriş edici ve allerjik maddelerden kaçınılmalı, kurucu kil maskeleri ve kan akışını hızlandıran kimyasallardan uzak durulmalıdır. Bu kişilerin her gün düzenli olarak güneş kremi kullanmaları, hassas ciltlere özel olarak üretilmiş maske ve bakım ürünlerini tercih etmeleri gerekir. Cilt tipinizi kesin olarak belirlemeden ve kullanacağınız maske içeriği konusunda emin olmadığınız ürünleri kullanmaktan kaçının. Başka bir arkadaşınıza fayda sağlayan bir maskenin sizin cildinize zarar verebileceğini unutmayın."

- İstanbul

Kaynak: DHA