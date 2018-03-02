Cilt Tedavisinde Katkısız ve Sıfır Yan Etkiyle Yeni Bir Yöntem: Prp

Avrupa'da oldukça yaygın olan ve son yıllarda Türkiye'de uygulanmaya başlayan PRP (Platelet Rich Plasma) katkısız ve yan etkisiz bir tedavi imkanı sunuyor. Medicana Sivas Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar, kişinin kendi kanından alınan plasmanın yeniden enjekte edilmesiyle doğal iyileşme sağlayan yöntemle ilgili bilgi verdi.

Tıpta, iyileşmeyen yara ve ortopedik problemlerin tedavisinde kullanılan PRP uygulamasının, doku ve saçlı bölgedeki iyileştirici etkisinden dolayı kozmetik alanında Avrupa'da yaygın şekilde kullanıldığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar, uygulamanın Türkiye'de de yaygınlaştığını ifade ederek uygulamada kişinin kendisinden alınan bir miktar kanın santrifüj edilerek, bir takım işlemlerden geçirildikten sonra bileşenlerine ayrıştırıldığını ayrıştırılan kandaki, trombosit ve büyüme faktörlerince zengin olan plasma kısmı, kişinin uygulama yapılacak bölgesine mezoterapideki gibi enjekte edilerek uygulamanın yapıldığını söyledi.

Dr. Selma Uçar, PRP yönteminde bölgeye uygulanacak plasmanın etkisini şöyle anlattı:

"Bir yerimiz yaralandığında, o bölgeyi iyileştirmek için doğal onarma mekanizması devreye girer. Kanımızda bulunan trombositler, büyüme faktörleri hasarlı bölgeye hücum ederek bu bölgedeki dokunun iyileşmesini sağlar. Biz parmağımızdaki kesiğin birkaç gün içinde iyileşmeye başladığını görürüz. PRP uygulamasında da kanımızda doğal olarak bulunan plasma kısmının, bir takım işlemlerden geçirilip 2-4 kat yoğunlaştırılmış hali, uygulama yapılacak bölgeye verilerek iyileşme ve onarım sağlanmış olur. PRP mezoterapi veya dolgu yöntemiyle deriye verildiği gibi maske yardımıyla da uygulanabilir. PRP hangi yöntemle verilirse verilsin, iyileştirici etkisini gösterir. Kişinin kendisinden alınan kan, plasma kısmı yoğunlaştırılıp katkı maddesi eklenmeden kişiye verildiği için yan etkisi yoktur. PRP 4-6 hafta aralıklarla 3-6 seanslık kürler şeklinde uygulanır."

Hücreleri Canlandırıyor

İlk seanstan sonra ciltte canlılık, parlaklık, dolgunluk görüldüğünü ifade eden Uçar, "Saç dökülmelerinde ve cansızlaşan saç problemlerinde ise dökülmelerin azaldığı, saçların canlandığı ve canlılığını yitirmemiş fakat zayıflamış saç köklerinde kanlanmanın artıp daha iyi beslenmesini sağladığı için yeni saçların çıktığı gözlemlenmiştir. PRP'nin diğer yöntemlerden farkı; kişinin kendisinden alınan katkısız, yoğunlaştırılmış plasma kısmının yine kişinin kendisine verilmesi, yan etkisiz olması ve deriyi doğal biçimde canlandırıp, yapılandırmasıdır. Ayrıca, deri üzerindeki iyileşmeyi, kırışıkları doldurarak değil hücreleri canlandırıp gençleştirerek yapıyor olması PRP'nin ayırt edici özelliğidir." dedi.

Hangi cilt problemlerinde kullanılabilir?

PRP; göz kapakları çevresindeki ince kırışıklıklar, burun kenar kısımlarından dudak köşelerine inen çöküntülü bölge, dudak üzerindeki kırışıklıklar, çökük akne izleri, alında oluşmuş ince kırışıklıklar, boyun üzerindeki ince kırışıklıklar, gözaltlarındaki oluşan torbalanma ve koyu lekeler, gevşek ve sarkmış cilt ile saç dökülmesi tedavisinde kullanılabiliyor. - SİVAS