Cilt nasıl yaşlanır ?
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Cilt nasıl yaşlanır ?

Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi.

Cilt nasıl yaşlanır ?
18.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:39

Cilt yaşlanması hem kadın hem de erkekler için özellikle çağımızın önemli sorunları arasında yer alıyor. En büyük organımız cildimizin %70' i su, %25,5' i protein, %2'si yağ, %0.5 Oligo Mineral Elementlerden( kalsiyum, magnezyum, çinko ve diğer...) ve %2 karbonhidratlardan oluşur.

Cildimiz nasıl yaşlanır ?

Öncelikle yaşlanma çok yönlü, multifaktoriyel bir süreçtir. Yaşlanma süreci boyunca bazı yapılar bozulur, değişir, vücutta birtakım mineral,kollajen vs eksilir, yeni hücre oluşumu yavaşlar, onarım yavaşlar, yıkım artar, dolaşım azalır.Yaşlanma çok faktörlü bir süreçtir.

*Yumuşak doku değişir; cildin sıkılığı ve esnekliği azalır, daha gevşek ve esnekliği azalmış bir yapı oluşur.

*Yüzümüzdeki yağ dokusu yar değiştirir; Yaşlandıkça yüzümüzdeki hem yağ doku küçülür hemde aşağıya doğru yer değiştirir.

*Kaslar çalıştıkça ciltte derin kırışıklıklar ve katlantılar (folds) oluşmasına neden olur.

*Kemik yapı etkilenir ; Yaşlandıkça kemik hacmi küçülür, yumuşak doku ve derinin sarkması kolaylaşır.

Yaşlanma etkilerini ortadan kaldırmada etkili yöntemlerden biri de dolgu uygulamalarıdır. Dünyada 300' den fazla dolgu markası var, çok azının FDA onayı var. Kliniğinde sadece FDA onaylı dolguları kullandığını belirten Dr. Ayran, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların arttığını, sosyal medya sayesinde profesyonel olmayan yerlerin son zamanda dikkat çektiğini ve insanları yanılttığının da altını çizdi.

Kaynak: Bültenler

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