Cilt Mantarı Nedir ve Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Cilt mantarı rahatsızlığı hem estetik olarak hem de işlevsel açıdan günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen hastalıklardan biridir.

Cilt mantarı rahatsızlığı hem estetik olarak hem de işlevsel açıdan günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen hastalıklardan biridir. Ciddi bir rahatsızlık olması ile beraber erken tanı ve teşhis üzerinden, uzman bir dermatolog kontrolü altında çözüme kavuşabilir. Özellikle günlük yaşantıyı önemli oranda olumsuz etkilerken, kişinin psikolojisini de ciddi anlamda zedeleyebiliyor.

Cilt Mantarı Nedir?

Genel olarak bütün vücutta görülebilen ve birçok farklı mantar türünün sebep olduğu deri rahatsızlığına cilt mantarı denmektedir. Birçok değişik görünüm ve büyüklüğe sahip olması ile beraber, tırnak ya da saç ile cilde yakın bölgelerde yaygın olarak görülür. En sık rastlanan sorunlardan biri ise yüzeysel mantar hastalığıdır. Epidermis, kıl, tırnak ya da cinsel bölge ile beraber birçok farklı noktaya yerleşebilir. Genel olarak bağışıklığın çok zayıf olduğu durumlarda bu rahatsızlığın meydana geldiğini söylemek mümkün.

Cilt Mantarı Neden Olur?

Cilt mantarı birçok değişik mantar çeşitlerinin sebep olduğu bir hastalıktır. Yüzeysel mantar hastalığı olması ile beraber, belli başlı bazı mantarlar üzerinden cilt mantarı ortaya çıkabilmektedir.

- Pityriasis versicolor (Samyeli)

- Kandidiyazis

- Dermatofitozis (Tinea)

Tüm bu mantar çeşitleri vücudun farklı bölümlerinde değişik noktalara yerleşir. Bunlar içerisinde saç ve tırnak ile beraber ağız mukozası ya da vücudun değişik noktaları ön plana çıkıyor. Aynı zamanda birçok değişik belirti ile beraber etkisini gösteren rahatsızlıklardan biridir.

- Kızarıklık

- Kepeklenme

- İçi sıvı dolu olan küçük kabarcıklar

- Nasırlanma

- İçi sıvı dolu olan büyük kabarcıklar

- İçi irin dolu kabarcıklar

Bu şekilde vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkması ile beraber, kaşınma ya da sulanma ile farklı renkler üzerinden leke şeklinde rahatsız edici bir etki yaratır.

Cilt Mantarı Nasıl Geçer?

Hastalığın türü ile beraber yerleşim durumuna bağlı olarak, uzman bir dermatolog kontrolü altında belli başlı bazı tedavi yöntemleri uygulanır. Bu bağlamda hem dıştan (topikal) hem de ağız yoluyla (sistemik) ilaç tedavi yöntemleri cilt mantarı hastalığı için ele alınır. Özellikle rahatsızlığın şiddeti, yerleşim yeri ile beraber ne kadar süredir yaşandığına bağlı olarak tedavi yöntemi uygulanır. Aynı zamanda organizmaya bağlı olarak ilaçların şekli ve dozu değişkenlik gösterir.

Bu doğrultuda ilaçların mutlaka düzenli olarak kullanılması ve kontrollerin aksatılmaması cilt mantarı hastalığı için çok önemlidir. Eğer bu yapılmazsa sinsi bir rahatsızlık olarak öne çıkan cilt mantarı, vücudun farklı bölgelerinde yeniden meydana gelebilir. Belirtilen hususlar doğrultusunda uzman bir dermatolog kontrolü altında eğer gerekli uygulamalar ele alınırsa, tedavi yöntemi kısa bir zaman içerisinde olumlu sonuçlar doğurur.

Cilt Mantarına Ne İyi Gelir?

Özellikle günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar, cilt mantarına iyi gelecek etmenler içerisinde yer almaktadır. Tabii tüm bunlardan önce mutlaka uzman bir dermatoloğa başvurmak, tedavi yöntemleri ele almak en önemli husustur.

- Derinin mutlaka bu dönem içerisinde kuru tutulması gerekir.

- Başta iç çamaşırı olmak üzere giysiler sürekli olarak temiz tutulmalıdır.

- Denize ya da havuza girdikten sonra deri hemen kurutulmalıdır.

- Havlu, çamaşır, terlik, ayakkabı, mutfak gereçleri ve temizlik malzemeleri bireysel kullanılmalıdır.

- Cildi rahatsız edecek ve tahriş edecek kıyafetlerden uzak durulmalıdır.

Bu gibi önlemler ile beraber dermatolog bünyesinde yapılacak tedavi yöntemi ışığı altında, cilt mantarı hastalığından kısa bir zamanda kurtulmak mümkün.

Kaynak: Hürriyet