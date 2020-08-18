Cilt kanseri Salih'in tedavisi Ankara'da başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cilt kanseri Salih'in tedavisi Ankara'da başladı

ERZURUM'da yaşayan ve cilt kanseri hastalığı nedeniyle gün ışığına çıkamayan Salih İğneci'nin (8) tedavisine Ankara'da başlandı.

Cilt kanseri Salih'in tedavisi Ankara'da başladı
18.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:34
ERZURUM'da yaşayan ve cilt kanseri hastalığı nedeniyle gün ışığına çıkamayan Salih İğneci'nin (8) tedavisine Ankara'da başlandı. Salih'in babası İdris İğneci, "İyileşme oranıyla ilgili hocalarımız umutlu bakıyor. İlaç sorunu kökten hallederse, sonraki günlerde yüz nakli ve göz nakli olabileceği düşünülüyor" dedi.

Yasemin-İdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı; ancak Salih İğneci'nin yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Yapılan tetkikler sonucunda Salih'e, cilt kanseri teşhisi konuldu. Yüzünde oluşan derin yaralar nedeniyle 10 ameliyat geçiren Salih'in buna rağmen sağ gözü yaralar sonucu kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı.

YARDIM ELİ UZATILDIAnkara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tedavi olan Salih İğneci'ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi. Maddi durumu yetersiz olduğu için tedavinin devamı için gerekli olan ilaçları alamayan ailenin sesini ise DHA, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla duyurdu. Haberin ardından Salih'in tedavisi için gerekli olan ve kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacın alınması için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, valilik, kaymakamlık ve çok sayıda hayırsever yardım elini uzattı. İlacın alınmasının ardından Salih'in tedavisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde başladı.Salih'in babası İdris İğneci, hayırseverler sayesinde oğlunun ilaçlarını aldıklarını ve Ankara'ya geldiklerini söyledi. İğneci, "Salih'in ilacını hocamıza teslim ettik. Salih'in tedavisi başladı. Burada tedavi bittikten sonra inşallah memleketimize gideceğiz. MR çekildikten sonra ilacın ne kadar doz verileceği, tedavinin ne kadar süreceğini bize belirtecekler" diye konuştu.'YÜZ NAKLİ VE GÖZ NAKLİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR'

Salih'in, 2 yaşında bu rahatsızlığı geçirdikten sonra çocukluğunu yaşayamadığını ifade eden İdris İğneci, "Gözleri 3 yaşına kadar görüyordu. Salih, geziyordu benimle top oynuyordu, köyde hayvanlarımızın peşinden gidiyorduk, gezerken, hayvanların peşinde koşarken resimleri var. Biz de Salih de o günlerini çok özledik. İnşallah Salih o günlerine tekrar kavuşacak. Yardımseverlerin desteği öyle çok oldu ki onların desteğiyle Salih eski günlerine kavuşacak. İyileşme oranıyla ilgili hocalarımız umutlu bakıyor. Hocamız bu ilacı aldıktan sonra Salih'in daha iyi toparlanacağını söylüyor. Bu ilaç sorunu kökten hallederse eğer sonraki günlerde yüz nakli ve göz nakli olabileceği düşünülüyor" dedi.


- Ankara

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın Güncel
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar 3. Sayfa
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Güncel
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı Dünya
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Serdar Ortaç İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Süleyman Seba Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Cuma Türk Ağustos
Şu an buradasınız: Cilt kanseri Salih'in tedavisi Ankara'da başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 09:34:41. #1.15#
title