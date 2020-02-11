: Cilt hastası refik töre, tedavi umuduyla istanbul'a geldi

11.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:37

HAKKARİ'de yaşayan doğuştan halk dilinde "balık pulu derisi hastalığı" adıyla da bilinen kalıtsal cilt bozukluğu iktiyozis hastası Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor. Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen Töre, " 29 senedir güneşe çıkamadım. Akşam yatarken gözlerim tam kapanmıyor,. Dışarı çıkınca insanların dikkatini çekiyorum, benden çekiniyor, kaçıyorlar.Yaşamak istiyorum" dedi.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Şemdinli ilçesine bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldi. Kendisine vücudundaki ter bezleri çalışmadığı için böyle bir rahatsızlığının olduğunun söylendiğini belirten Töre, düzenli olmasa da Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdürüyordu. Hastalığından dolayı gözlerini de kapayamayan 29 yaşındaki Töre, İstanbul'a tedavi umuduyla geldi. "İstanbul'a gözüm için de geldim. Sürekli gözlerimde sıkıntı var. Gözlerimi kapatabilmek için de geldim. Gözlerim sürekli kırmızıö diyen Töre, '29 senedir bu dertteyim. 29 senedir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyorum ama bu hastalığa hiçbir çözüm bulamadım. Tedavisini bulamadılar. Ben bu dertle çok acı çekiyorum" diye konuştu.

"29 SENEDİR GÜNEŞE ÇIKAMADIM"

Ailesinin çiftçilik yaptığını ve 6 kardeş olduklarını söyleyen tedavisi için destek ve yardım bekleyen Töre, "Ailemin de maddi durumu iyi değil. Ben bu yaşa geldim, kimse bana sahip çıkmadı. Bu hastalığımdan dolayı 29 senedir ben güneşe çıkamadım. Akşam yatarken benim gözlerim tam kapanmıyor, açık duruyor. Dünyada hayırseverler, zenginler var. Bana niye sahip çıkmıyorsunuz, ben de insanım. Dışarı çıkınca insanların dikkatini çekiyorum, benden çekiniyorlar, kaçıyorlar. Bu hastalığımdan dolayı kaçıyorlar. Ben de üzülüyorum, çekiniyorum, alınıyorum. Ben yaşamak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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